В квартире подозреваемого в убийстве в Москве нашли патроны от АК

В квартире подозреваемого в убийстве скейтера Константина Балишанского в Москве нашли магазины к автомату Калашникова и военное обмундирование. Об этом сообщается в Telegram-канале управления следственного комитета по Москве.

На кадрах, приложенных ведомством, видна сложенная военная форма, рюкзак защитного цвета, обернутый влагозащитным чехлом, а также армейские пристяжные сумки.

6 июня в Москве застрелили мужчину. По данным СМИ, преступник преследовал жертву и выстрелил в нее несколько раз из АКС-74У, после чего скрылся. Погибшим оказался 34-летний Константин Балишанский — скейтер, бывший участник команды NikeSB. С возможным преступником, 35-летним Андреем Деминым, Балишанский был знаком.

Предполагаемого убийцу поймали спустя 2,5 часа, при задержании он не менее 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ и сам был ранен в голову. При себе у мужчины обнаружили кастомный АКС-74У «Ксюха», магазины к нему, военный нож, карту местности, защитные очки, бинокль, комплект камуфляжной формы, сухпаек и воду.

В 2009 году Демин получил четыре года условно за хранение и сбыт героина.

Ранее прокуратура подтвердила, что скейтера Балишанского могли убить из-за ревности.