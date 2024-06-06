Глава ДНР оценил работу российских войск на Авдеевском направлении

Российские военнослужащие демонстрируют определенные успехи на Авдеевском направлении и в направлении поселка Очеретино. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, слова которого передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что недавно бойцы Вооруженных сил РФ взяли под свой контроль населенные пункты Нетайлово и Уманское. По словам Пушилина, эти населенные пункты достаточной небольшие, но имеют важное значение в военном плане.

«Также мы видим в направлении Очеретино определенного рода продвижение», — добавил глава ДНР, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как он сказал, в настоящее время на некоторых участках фронта в республике идет интенсивное продвижение. В других районах боевых действий российские солдаты придерживаются тактики закрепления и планомерного продвижения.

Пушилин пояснил, что выбор той или иной стратегии зависит сразу от нескольких факторов. При этом руководство ВС РФ продолжает выполнять главную задачу верховного главнокомандующего в лице президента РФ Владимира Путина, которая заключается в сохранении личных составов подразделений и одновременном продвижении на линии фронта.

27 мая министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль донецкий населенный пункт Нетайлово. 2 июня то же произошло с селом Уманское.

Ранее в Верховной раде Украины назвали виновных в обвале фронта под Харьковом и Очеретино.