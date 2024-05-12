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В Минобороны России рассказали, каким оружием ВСУ ударили по жилым кварталам Белгорода

МО: ВСУ атаковали кварталы Белгорода с применением ракетного комплекса «Точка-У»

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12 мая около 11:40 (мск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку по жилым кварталам Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В ходе отражения атаки российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», — отметили в оборонном ведомстве.

Число пострадавших при обрушении подъезда многоквартирного жилого дома в Белгороде возросло до 13.

У дома на лице Щорса в Белгороде, где ранее обрушился подъезд, обрушилась крыша, под новыми завалами находятся спасатели.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Белгороде при попадании снаряда в жилой дом пострадали дети.

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