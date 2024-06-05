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В Кремле отказались комментировать внесенную в МАГАТЭ резолюцию по Ирану

Песков воздержался от комментариев по внесенной в МАГАТЭ резолюции по Ирану

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Lisa Leutner/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с направленной в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции по Ирану.

По его словам, накануне голосования вряд ли стоить делать какие-то голосования.

«Я воздержусь, не буду этого делать», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Некоторое время назад французские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Франция, ФРГ и Великобритания («Евротройка») официально представили совету управляющих МАГАТЭ резолюцию с осуждением якобы «ядерной эскалации» Ирана.

Документ предполагает возможность запросить у главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси более детальный отчет о ядерной деятельности Ирана, чем тот, который агентство предоставляет сейчас каждый квартал. Проект резолюции уже разослали представителям стран Совета управляющих МАГАТЭ.

Как писало агентство Reuters, своей резолюцией ЕС хочет показать Ирану жесткую позицию по его ядерной программе. В то же время США выступают против усиления напряженности в отношениях с Тегераном, поэтому не поддерживают подобные инициативы.

Ранее Макрон и Си Цзиньпин выступили за политическое решение ядерной проблемы Ирана.

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