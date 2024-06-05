Экс-главу генштаба Молдавии лишат званий из-за связей с разведкой России

Президент Молдавии Майя Санду лишит воинских званий и наград бывшего главу генерального штаба армии Игоря Горгана после публикации информации о его возможных связях с разведкой РФ. Об этом заявил глава администрации президента республики Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Санду отберет у Горгана награды «За военные заслуги» и в 2015 году «За веру в Родину», которые он получил в 2006 году. Бэлуцел назвал экс-главу генштаба страны «внутренним преступником» и заявил, что подобные люди способствуют возникновению гибридных угроз для страны.

5 июня заместитель главы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Запад готовит Молдавии судьбу «второй Украины» для действий против России.

4 июня сообщалось, что на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня откроется стенд «Молдавский двор».

Днем ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии приняла решение временно лишить финансирования ряд оппозиционных партий.

Ранее в Молдавии «заминировали» суд, рассматривающий дело главы Гагаузии.