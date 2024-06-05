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Энергокризис в ЕС достиг критической точки

В Еврокомиссии признали серьезность энергокризиса в Евросоюзе

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявила, что Европейский союз в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис. Об этом пишет ТАСС.

Ее слова прозвучали на фоне продолжающихся усилий по диверсификации источников газоснабжения для ЕС.

«Евросоюз сейчас действительно испытывает крайне тяжелый энергетический кризис. В этой связи диверсификация направлений поставок природного газа приобретает критически важное значение», — подчеркнула Борреро.

Она отметила, что Азербайджан уже является надежным энергетическим партнером для Европы в вопросах поставок газа. По словам представителя Еврокомиссии, в настоящий момент ведется работа по дальнейшему наращиванию объемов экспорта азербайджанского газа в страны ЕС.

Бакинская энергетическая неделя, где выступила Борреро, проходит 4-6 июня в столице Азербайджана. Мероприятие объединяет три форума — выставки «Нефть и газ Каспия», «Энергетика и зеленая энергия» и Бакинский энергофорум. Участие в нем подтвердили порядка 300 компаний из 37 стран, в том числе 25 компаний из России.

До этого стало известно, что австрийская компания не готова отказаться от контракта с «Газпромом».

Ранее Евросоюз назвали неспособным отказаться от российских металлов.

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