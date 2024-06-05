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Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС»

Блогерша Лерчек призналась, что не против стать лицом курсов о налогах

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Валерия Чекалина/vk.com

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) призналась в беседе с РБК, что не против представлять школу, где рассказывала бы про специфику выплат налогов.

Чекалина заявила, что не возражает создать подобный курс с участием специалистов в данной специфике. Она отметила, что главное с него потом заплатить налог. По словам Лерчек, она всегда за то, чтобы не только создавать инфопродукты, но и делать их качественными. Блогерша «с удовольствием» согласится выступить лицом какой-нибудь компании, которая будет «сильнейшей» в сфере налогов.

«Кстати, у меня уже было предложение. Одна крупная компания, не буду называть. Но они мне предлагали стать лицом их бренда. Чтобы я говорила: «Плати налоги». Я им сказала, что и так это говорю бесплатно. Я – амбассадор ФНС, и этим горжусь», — поделилась блогерша.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени. Уголовное дело о неуплате налогов было прекращено, ограничения на перемещения и пользование интернетом с блогеров сняли.

Ранее стали известны подробности иска мужа Лерчек о разделе имущества.

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