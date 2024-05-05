Франция отправила отряды из своего Иностранного легиона на Украину, которые уже ведут бои с российскими военными в Донбассе. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье, опубликованной в Asia Times.

По его словам, солдаты из Франции вошли в состав 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Славянске.

«Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — пишет Брайен.

Он подчеркнул, что первая группа легионеров уже отправлена в бой с российскими военными в Донбассе.

При этом экс-чиновник Пентагона усомнился, что Россия закроет глаза на расширение присутствия французских солдат на Украине.

«Вряд ли русские будут долго терпеть увеличение численности французских войск, даже если это будут солдаты Иностранного легиона», — отмечается в статье.

Автор материала добавил, что не может предположить, каким будет ответ России.

В мае американский ветеран, воевавший на Украине, заявил, что западные наемники не могут противостоять Вооруженным силам РФ в зоне специальной военной операции. По его словам, «солдаты удачи» столкнулись на Украине с тем, чего не ожидали, к чему не были готовы.

В конце апреля российские военные атаковали наемников «Иностранного легиона» на территории населенных пунктов в Донецкой народной республике.

Ранее сенатор от Херсонской области сообщил об оттоке наемников из рядов ВСУ.