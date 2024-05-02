Украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.

«Некоторые говорят, что фронт не рушится. Как это не рушится, если Сырский и генштаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится?» — сказал он.

2 мая американская разведка сообщила, что Вооруженные силы (ВС) России постепенно переламывают ход боевых действий в ходе спецоперации в свою пользу, есть возможность «тактических прорывов».

В этот же день украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что неудачи украинской армии в противостоянии с Россией стали следствием стратегических ошибок руководства страны, в том числе президента Владимира Зеленского.

Портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR) сообщал, что украинские военные заявляют, что насильно мобилизованные новобранцы почти бесполезны для ВСУ.

Ранее в США признали, что у ВСУ практически отсутствуют линии обороны в тылу.