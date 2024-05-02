В Белгородской области сбили четвертый за день дрон ВСУ

В небе над Белгородской областью днем 2 мая сбили четвертый за день беспилотник, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистами сообщили в Минобороны России.

«Около 15.10 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, украинский дрон удалось уничтожить дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), которые находятся на территории Белгородской области.

Это четвертый дрон, который был сбит российскими военными на территории приграничного региона страны. Два дрона были сбиты утром, в 10 и 11 часов, еще один — около 14.50 мск.

Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. Российский регион граничит с Харьковской областью Украины.

В конце апреля журнал The Economist опубликовал статью, в которой рассказал, что на вооружении украинской армии появились сверхдальние беспилотники, способные долететь вглубь России, в том числе и регионы страны, расположенные в Сибири.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.