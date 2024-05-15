В РФ обвинили западные СМИ в замалчивании информации о протестах в Армении

Западные СМИ игнорируют протесты в Армении, однако уделяют максимальное внимание митингам в Грузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она рассказала на сегодняшнем брифинге.

«Мы видим, что... как будто по команде... всячески раскручивают демонстрации в Грузии. Что касается многотысячных протестных акций в Армении, западный мейнстрим... как будто делает вид, что ничего там не происходит», — отметила дипломат.

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против — 30. Столицу страны захлестнули протесты, устроенные оппозицией, а в США пообещали ввести персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

С 9 мая в центре Еревана у здания правительства проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

10 мая лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Ранее премьер Грузии ответил на угрозы США из-за закона об иноагентах.