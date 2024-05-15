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Фетисов отказался голосовать по вопросу утверждения нового министра спорта

Фетисов не голосовал по вопросу утверждения Дегтярева министром спорта России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Фетисов не принял участие в голосовании по вопросу утверждения Михаила Дегтярева министром спорта Российской Федерации. Информация опубликована на официальном сайте Госдумы.

Голосование состоялось 14 мая, 350 депутатов выступили за, 79 воздержались, против не выступил никто.

Примечательно, что Фетисов принимал участие в голосовании по другим вопросам — за минуту до вопроса по Дегтяреву он проголосовал по вопросу утверждения Антона Алиханова министром промышленности и торговли и через минуту – по вопросу утверждения Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии.

Вечером 11 мая глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента состав нового правительства страны. 12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства. С 2016 по 2020 год чиновник возглавлял Комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Дегтярев — мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований.

Ранее чемпион мира рассказал, на чем новый министр спорта должен сделать акцент.

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