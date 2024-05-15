Сирена ракетной опасности звучит в Белгородской области

На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Гладков попросил граждан, которые находятся дома, не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Жителям региона, которые находятся на улице, необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Губернатор ранее сообщал, что дроны ВСУ повредили гараж и магазин в селе Грузское.

Утром 15 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью средства противовоздушной обороны уничтожили десять дальнобойных ракет ATACMS над территорией Крымского полуострова.

Кроме того, над Белгородской областью сбили две ракеты Harm, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольха» и девять беспилотников. Минобороны также подтвердило, что ВСУ попытались дроном атаковать Татарстан.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.