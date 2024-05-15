Евросоюз предостерег Грузию от принятия закона об иноагентах

Закон об иностранных агентах негативно отразится на евроинтеграции Грузии, говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и добрососедства Оливера Вархелли, которое приводит РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что принятие закона отрицательно отразится на прогрессе Грузии на пути в Евросоюз.

«Выбор дальнейшего пути находится в руках Грузии. Мы призываем власти отменить закон, поддержать свою приверженность пути ЕС и продвигать необходимые реформы», — говорится в тексте.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон фундаментально пересмотрит отношения с Грузией, если Тбилиси примет закон об иностранных агентах.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия.

Ранее президент Грузии пожаловалась западным министрам на закон об иноагентах.