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В Пентагоне заявили о начале передачи Киеву вооружений из нового пакета помощи

Пентагон: США уже начали процесс передачи Украине оружия из нового пакета помощи

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Efrem Lukatsky/AP

Пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что США уже начали процесс передачи Украине вооружения из нового пакета помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Райдера, часть вооружения прибудет в течение нескольких дней, «если не раньше».

Генерал также заявлял, что дополнительное число военных советников США, в случае переброски на Украину, не будет размещено у линии фронта.

24 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о немедленной переброске американской военной помощи на Украину.

В этот же день президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине. Позже глава Белого дома заявил, что его страна в ближайшие часы возобновит военные поставки Киеву.

Американский лидер уточнил, что данный пакет военной помощи будет включать в себя боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды, ракетные комплексы и бронетехнику.

Ранее в Кремле пояснили, как влияет помощь США Украине на ситуацию на фронте.

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