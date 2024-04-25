В Пентагоне заявили о начале передачи Киеву вооружений из нового пакета помощи

Пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что США уже начали процесс передачи Украине вооружения из нового пакета помощи. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Райдера, часть вооружения прибудет в течение нескольких дней, «если не раньше».
Генерал также заявлял, что дополнительное число военных советников США, в случае переброски на Украину, не будет размещено у линии фронта.
24 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о немедленной переброске американской военной помощи на Украину.
В этот же день президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине. Позже глава Белого дома заявил, что его страна в ближайшие часы возобновит военные поставки Киеву.
Американский лидер уточнил, что данный пакет военной помощи будет включать в себя боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды, ракетные комплексы и бронетехнику.
Ранее в Кремле пояснили, как влияет помощь США Украине на ситуацию на фронте.