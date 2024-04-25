В Венгрии заявили, что НАТО становится активным участником конфликта на Украине

Российско-украинский конфликт входит в новую стадию, так как Организация Североатлантического договора (НАТО) становится его активным участником. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, слова которого передает ТАСС.

Он подчеркнул, что если раньше страны НАТО лишь по отдельности поддерживали военные действия, то теперь альянс готовится стать активным игроком в этом конфликте. По словам политика, НАТО хочет финансировать Киев, а также поставлять вооружение и обучать военных ВСУ.

Гуйяш также вспомнил, что французский президент Эммануэль Макрон совершенно открыто говорит о необходимости отправки войск на Украину.

Днем 25 апреля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин высказал мнение, что международные организации легитимизируют применение военной силы против неугодных государств.

В этот же день Макрон заявил, что полностью несет ответственность за создание «стратегической двусмысленности» после высказываний о возможной отправке войск стран Запада на Украину.

Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что если на территории Польши разместят ядерные объекты НАТО, то они станут военной целью для России.

Ранее американский генерал признал, что учения НАТО «фактически» направлены против РФ.