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В новой военной доктрине Белоруссии учли опыт спецоперации

Глава МО Белоруссии Хренин: в новой военной доктрине республики учли опыт СВО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новая военная доктрина Белоруссии учитывает опыт проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин, чьи слова приводит локальный новостной портал «Беларусь сегодня».

«Конечно. Мы закрыли не только опыт СВО», — утверждает министр.

Согласно его информации, новая концепция также учла «белые пятна» опыта 2020 года, когда вспыхивали протесты активистов белорусской оппозиции и представителей гражданского общества.

По словам главы ведомства, новый военный документ страны также затронул вопросы применения военной силы в мирное время.

Перед этим Всебелорусское народное собрание утвердило новую военную доктрину республики, в которой упоминается размещение на ее территории ядерного оружия России.

Ранее в новую военную доктрину Белоруссии попало упоминание о Польше.

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