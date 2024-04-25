В Запорожской области в результате атаки дронов погибли два человека

В Запорожской области в результате атаки дронов погибла семейная пара. Об этом губернатор области Евгений Балицкий рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, сиротами остались четверо детей.

«Дроны нанесли атаку на село Новокарловка Пологовского района Запорожской области. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей», — поделился Балицкий.

Он добавил, что детям оказывается психологическая и социальная помощь.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские войска поразили цех производства беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. В ведомстве также сообщили об уничтожении украинской радиолокационной станции кругового обзора П-18.

Также командир подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов говорил, что в скором времени на FPV-дронах, которые имеют достаточно небольшую цену и могут быть эффективны, массово появится искусственный интеллект.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.