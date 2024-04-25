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На границе с Белгородской областью сорвали попытку создания огневой точки ВСУ

ТАСС: огневая точка ВСУ поражена огнем РСЗО «Град»

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Евгений Биятов/РИА Новости

В приграничном с Белгородской областью районе Украины сорвана попытка украинских войск по созданию огневых точек для обстреливания территории России. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации говорится, что Вооруженные силы Украины пытались организовать новые огневые точки для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по Белгородской области. Однако после получения точных координат они были уничтожены ударом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

23 апреля сообщалось, что над Белгородской областью сбили БПЛА. При сбросе взрывного устройства в городе Шебекино произошло возгорание легкового автомобиля, еще три машины посечены осколками. Помимо того, в результате действия взрывной волны выбило окна в двух квартирах жилого дома.

В тот же день в Шебекино у проходной завода сдетонировал дрон-камикадзе. Пострадали три человека. У одного мужчины осколочные ранения — бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу.

Ранее в США заявили, что Вашингтон недоволен решением Киева по конфликту с РФ.

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