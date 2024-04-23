В Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину с мирными жителями при помощи сброса взрывчатки с дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

«Сегодня БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное. В результате атаки погибли четыре человека», — сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что все погибшие — женщины. Информацию о гибели местных жительниц в районе поселка Мирное, который находится в тылу зоны боевых действий, на севере от Мелитополя, подтвердил в Telegram-канале сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город Токмак в Запорожской области подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.