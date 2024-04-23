Курская область подверглась серии обстрелов со стороны Украины

Курская область за день подверглась нескольким обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, украинская армия нанесла удары по населенному пункту Теткино, а также по поселку Новый Путь и деревне Елизаветовке Глушковского района. Кроме того, атакам подверглись деревня Успеновка Кореневского района и село Горналь Суджанского района.

Губернатор отметил, что никто из жителей области не пострадал.

Он также подчеркнул, что средствами радиоэлектронной борьбы были уничтожены украинские дроны, нарушившие воздушное пространство области неподалеку от села Искра Хомутовского района, пунктов пропуска «Крупец» Рыльского и «Суджа» Суджанского района, а также вблизи деревни Милаевки Беловского района.

Еще один беспилотник упал около села Локоть Рыльского района, закончил Старовойт.

До этого ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области кассетными снарядами.

Ранее в Курской области из-за обстрелов со стороны ВСУ правительство разрешило выпускникам школ сдавать ЕГЭ по желанию.