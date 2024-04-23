Президент Ирана о возможной атаке ЦАХАЛ: от Израиля вряд ли «что-то останется»

Если армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попытается атаковать Иран, ответный удар вряд ли оставит что-то от еврейского государства, заявил президент Исламской республики Эбрахим Раиси. Его цитирует ТАСС.

«Если [Израиль] допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия и неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима», — сказал Раиси во время визита в Пакистан.

Ночью 14 апреля Иран запустил 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 150 ракет в сторону Израиля. Таким образом Тегеран ответил на удар по дипломатическому представительству республики в Дамаске, который приписывают еврейскому государству. Раиси связал атаку на Израиль с правом страны на самооборону.

19 апреля стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. По информации иранского агентства Fars, взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, расположенном недалеко от аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС армии страны.

Агентство Tasnim писало, что находящиеся в Исфахане ядерные объекты не пострадали.

Ранее в ЕС призвали ввести новые санкции против Ирана.