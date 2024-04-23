Минобороны назвало количество сбитых за сутки украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и четыре авиабомбы Hammer Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Сбиты <...> четыре авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции», — указывается в сводке.

Согласно информации ведомства, средствами ПВО также ликвидированы шесть реактивных снарядов HIMARS американского производства и «Ольха», тактическая ракета «Точка-У» и 104 украинских беспилотника.

Некоторое время назад Минобороны сообщало, что российские средства ПВО сбили 270 беспилотных летательных аппаратов и шесть снарядов HIMARS ВСУ.

Накануне стало известно, что экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту украинских войск на Южно-Донецком направлении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по опорному пункту ВСУ.