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Минобороны назвало количество сбитых за сутки украинских беспилотников

МО: ПВО России за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и четыре бомбы Hammer ВСУ

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U.S. Marine Corps

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и четыре авиабомбы Hammer Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Сбиты <...> четыре авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции», — указывается в сводке.

Согласно информации ведомства, средствами ПВО также ликвидированы шесть реактивных снарядов HIMARS американского производства и «Ольха», тактическая ракета «Точка-У» и 104 украинских беспилотника.

Некоторое время назад Минобороны сообщало, что российские средства ПВО сбили 270 беспилотных летательных аппаратов и шесть снарядов HIMARS ВСУ.

Накануне стало известно, что экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту украинских войск на Южно-Донецком направлении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по опорному пункту ВСУ.

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Операция на Украине
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