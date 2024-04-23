Стало известно о маскировке солдат ВСУ под обычных граждан на границе с РФ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в приграничных с Россией регионах активно маскируются под обычных граждан: используют простую одежду и автомобили. Об этом сообщил в видео Минобороны РФ командир орудия «Мста-Б», входящего в группировку прикрытия государственной границы.

По словам российского военного, переодетые украинские солдаты могут из обычного населенного пункта, из дома запускать беспилотные летательные аппараты.

«Наши расчеты быстро засекают в момент поднятия дрона и передают нам информацию на уничтожение», — поделился боец по прозвищу Сова.

В минувшие выходные командир одного из артиллерийских подразделений российских войск рассказал, что украинские военные, выполняющие задачи на Харьковском направлении, маскируются под гражданских лиц при перемещении между своими позициями. По его словам, солдаты ВС РФ определяют их благодаря наличию оружия и бронежилетов, рассказал он.

Ранее в ВСУ назвали наиболее горячие направления фронта.