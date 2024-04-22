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В Пентагоне заявили о готовности быстрых поставок вооружения Украине

РИА Новости: в Пентагоне не раскрыли подробности пакета военной помощи Украине

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Reuters

Размеры и содержание ожидаемых военных поставок США Украине не могут быть раскрыты до полного утверждения их финансирования Конгрессом. Об этом со ссылкой на официального представителя Пентагона сообщает РИА Новости.

В Пентагоне отметили, что в настоящий момент обсуждать потенциальный объем пакета помощи преждевременно, так как он не утвержден властями США. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули свою готовность «быстро реагировать, если будет дано указание передать Украине так необходимое вооружение и боеприпасы».

В субботу Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти $61 млрд Украине. Из результатов голосования следует, что транш приняли 311 голосами членов палаты против 112. При этом 101 республиканец проголосовал «за», а 112 — «против». Проект о выделении почти $61 млрд Украине поддержали 210 парламентариев от Демократической партии.

Подробнее о законопроекте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист Карлсон заявил, что 70% американцев не поддерживают помощь Украине.

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