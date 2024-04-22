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У границ Белоруссии повысилась активность разведывательной авиации НАТО

Минобороны Белоруссии: силы ПВО фиксируют десятки вылетов самолетов НАТО

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Johanna Geron/Reuters

У границ Белоруссии фиксируется повышенная активность разведывательной авиации НАТО. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил республики подполковник Эдуард Жмакин.

По словам полковника, речь идет о десятках вылетов, которые осуществляются регулярно по одним и тем же маршрутам.

«Если это будут уже сотни, то нужно делать соответствующие выводы», — отметил Жмакин.

26 марта в Белоруссии рассказали, что у границ республики базируются более 130 самолетов НАТО. При этом количество разведывательных вылетов авиации потенциального противника оценивалось в четыре – пять ежесуточно.

5 марта Минобороны России рассказало о возможном сценарии военной операции против нашей страны. Сообщалось, что она может начаться с быстрого глобального удара и одновременных ракетно-авиационных атак. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предупредили о рисках роста активности авиации НАТО в Черном море.

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