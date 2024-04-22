Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении раскрыли, какое оружие закупает республика

Пашинян: Армения закупает исключительно оборонительное вооружение

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Армения приобретает вооружения исключительно оборонного типа. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, как идут переговоры между Арменией и Азербайджаном. Представитель Кремля напомнил, что Армения и Азербайджан продолжают переговоры по делимитации границы. Песков обратил внимание, что часть вопросов уже согласована.

До этого Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением. По словам главы кабмина, это «очень важное» и «существенное» достижение для армянской стороны.
Он обратил внимание, что Армения и Азербайджан уже двусторонней подписью подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга, а также то, что в процессе делимитации будет восстановлена граница на момент распада СССР, а не создаваться новая граница. Политик счел это событие «краеугольным камнем» для следующего этапа суверенитета, независимости и развития его страны.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами