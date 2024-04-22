В Армении раскрыли, какое оружие закупает республика

Армения приобретает вооружения исключительно оборонного типа. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, как идут переговоры между Арменией и Азербайджаном. Представитель Кремля напомнил, что Армения и Азербайджан продолжают переговоры по делимитации границы. Песков обратил внимание, что часть вопросов уже согласована.

До этого Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением. По словам главы кабмина, это «очень важное» и «существенное» достижение для армянской стороны.

Он обратил внимание, что Армения и Азербайджан уже двусторонней подписью подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга, а также то, что в процессе делимитации будет восстановлена граница на момент распада СССР, а не создаваться новая граница. Политик счел это событие «краеугольным камнем» для следующего этапа суверенитета, независимости и развития его страны.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.