Стало известно о координационном устройстве ПВО на уничтоженной вышке в Харькове

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Харькове на уничтоженной телевышке находилось координационное устройство противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Харькове уничтожено «одно из главных средств зомбирования людей». Он подчеркнул, что на вышке было установлено координационное устройство для средств противовоздушной обороны.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские Вооруженные силы поразили в Харькове телевизионную вышку.

Лебедев добавил, что в настоящее время харьковские системы ПВО способны работать только на минимальном расстоянии и не имеют связи друг с другом.

До этого о взрыве в Харькове сообщил глава городской администрации Игорь Терехов. Также о нем рассказывали украинские СМИ, в том числе «Страна.ua» и «Общественное».

21 апреля также сообщалось о взрыве в Харькове. Отмечалось, что в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. При этом подробности происшествия не раскрывались.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.