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Боррель назвал дату первых поставок снарядов Украине в рамках чешской инициативы

Боррель: первые снаряды в рамках инициативы Чехии ВСУ получат в конце мая

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что первые поставки снарядов на Украину в рамках чешской инициативы намечены на конец мая — начало июня. Об этом пишет ТАСС.

«Первые поставки снарядов будут к концу мая — 1 июня», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

19 апреля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Чехия проинформировала страны-члены НАТО о закупке 500 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

17 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Позже политик пояснил, что Прага оказывает военную помощь Киеву, потому что боится повторения Пражской весны.

Ранее в Чехии предрекли усиление действий российских войск на Украине.

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