Территория Украины сократится на 50 процентов к концу специальной военной операции. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong.

«Карта Украины изменится навсегда. <…> Сейчас мы наблюдаем ситуацию, в которой Украина потеряет почти 50 процентов своей территории, но если боевые действия продолжатся в лучших традициях НАТО, то Украина утратит 100», — сказал Риттер.

По его словам, Украине придется расстаться с Одессой, Харьковом, Николаевом и Днепропетровском.

Экс-разведчик выразил уверенность, что летом Вооруженные силы РФ нанесут «абсолютное поражение» украинской армии и свергнут киевский режим.

До этого Риттер спрогнозировал ход боевых действий на Украине летом 2024 года. Он считает, что в июле «все клавиатурные воины» из поддерживающих Киев стран «забьют коллективную тревогу». Причиной этому послужит уничтожение последних образцов западной техники, которые имеются у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению бывшего разведчика, Киеву предстоит потерять еще около 100 тыс. солдат. В то же время российские войска возьмут под свой контроль последние районы Донецкой народной республики (ДНР) и «окружат город Харьков», добавил Риттер.

Ранее Риттер назвал неожиданные сроки завершения конфликта на Украине.