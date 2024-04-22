Буданов рассказал о данных разведки Украины перед началом СВО

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупреждали украинского президента Владимира Зеленского о планах России по высадке десанта в Гостомеле, заявил глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает издание «Обозреватель».

По словам разведчика, перед началом специальной военной операции (СВО) в Киев приезжал глава ЦРУ Уильям Бернс, который передал руководству Украины военные планы Кремля. Однако Зеленский не принял всерьез это предупреждение из-за недостаточности доказательств, отметил Буданов. Он подчеркнул, что в ГУР тоже были осведомлены о готовящейся операции.

«Кажется, в октябре мы первые публично сказали, что да, ситуация угрожающая, планируется так, так и так. Если поднимете архивные новости, то там была такая схема показана, на которой стрелочки были, как, куда, что должно пойти», — сказал Буданов.

При этом он не стал отвечать на вопрос, передавала ли украинская разведка свои данные президенту и что Зеленский ответил.

Ранее Буданов назвал «реальным успехом» ВС РФ взятие Авдеевки.