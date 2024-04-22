В Минобороны РФ посчитали количество сбитых за сутки дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили над регионами России 240 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Отмечается, что в общей сложности с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные уничтожили 22 529 украинских беспилотников.

Накануне оборонное ведомство сообщало, что российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

За день до этого брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что три дрона самолетного типа российские военные ликвидировали их над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами. Глава региона обратил внимание, что пострадавших и разрушений нет. На место происшествия выехали оперативные и экстренные службы.

Также 20 апреля российские военные сбили дрон ВСУ в небе над Белгородской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.