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В ЕС заявили, что министры будут искать системы ПВО для Украины

Боррель заявил, что министры ЕС будут искать системы ПВО для Украины

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Shutterstock

Министры иностранных дел и обороны ЕС будут искать системы ПВО и боеприпасы для них для отправки на Украину. Об этом заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Мы должны поставить больше боеприпасов, больше систем ПВО и больше ракет-перехватчиков, поскольку ПВО без ракет — это как ружье без патронов», — сказал он.

Боррель добавил, что запросил все страны все страны поискать системы ПВО для Украины.

До этого на совете НАТО — Украина министры договорились ускорить процесс поставки помощи Киеву, в том числе ПВО. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в формате видеоконференции.

Столтенберг добавил, что ждет объявлений от стран НАТО о передаче новых систем Patriot. Он добавил, что страны НАТО также должны поставить запчасти и ракеты для имеющихся у Украины систем.

Страны G7 также обязались усилить ПВО Украины и наращивать помощь Киеву в безопасности.

Ранее сообщалось, что на Украину передадут одну систему ПВО Iris-T.

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