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Российская армия улучшила позиции на Донецком направлении фронта в зоне СВО

Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение на Донецком участке фронта

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение на Донецком направлении фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, Российская армия нанесла комплексное поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от сел Ленинское и Новокалиново в Донецкой народной республики (ДНР).

Помимо того, за минувшие сутки ВС России успешно отразили восемь контратак штурмовых групп украинских войск близ сел Новобахмутовка, Уманское, Шумы, Новгородское и Первомайское в ДНР

«ВСУ потеряли до 360 военнослужащих», — указывается в сводке.

По данным Минобороны, украинская армия также лишилась топливного склада для военной техники, одной 155-мм гаубицы М777 американского производства, восьми автомобилей и одной боевой бронированной машины.

Накануне Минобороны сообщало, что подразделения российской группировки войск «Запад» за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ в зоне проведения СВО.

Ранее в ВСУ предрекли «серьезный сдвиг» в судьбе Донецка.

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Операция на Украине
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