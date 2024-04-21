Войска РФ взяли под контроль еще одно село в ДНР

Российские войска взяли под полный контроль село Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), которое занимали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в своей сводке.

«Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка», — говорится в сообщении.

В МО добавили, что военные также улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады. Произошло это в районе населенного пункта Красногоровка.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские бойцы 155-й бригады морской пехоты выбили ВСУ из поселка Новомихайловка в ДНР. Сообщалось, что идет зачистка последних домов на окраине населенного пункта.

20 апреля военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов заявил, что войска РФ взяли под контроль село Семеновка в ДНР. А 13 апреля Минобороны объявило, что войска заняли село Первомайское в ДНР.

Ранее в ВСУ назвали наиболее горячие направления фронта.