Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал почти одновременно в трех областях.

До этого украинское издание «Общественное» сообщало, что в городе Сумы на севере страны произошли два взрыва. Взрывы произошли с промежутком в несколько минут. В Сумской области действовал сигнал воздушной тревоги.

Накануне воздушную тревогу объявляли в Киеве, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях и подконтрольной Киеву Харьковской области.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

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