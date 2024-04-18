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На Украине должникам по алиментам грозит мобилизация

На Украине разрешили мобилизацию многодетных отцов в случае неуплаты алиментов

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Gleb Garanich/Reuters

Принятый на Украине закон об ужесточении мобилизации лишает права на отсрочку от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) многодетных отцов, у которых накоплена задолженность по алиментам в течение трех месяцев.

Об этом пишет интернет-издание «Страна.ua».

«Многодетные родители будут терять отсрочку от мобилизации за неуплату алиментов», — говорится в материале.

По данным издания, отсрочка для отцов, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей, будет отменяться при неуплате алиментов по меньшей мере на одного ребенка в течение трех месяцев.

Закон о мобилизации был принят Верховной радой во втором и окончательном чтении 11 апреля. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. Закон был официально опубликован в издании Верховной рады «Голос Украины» 17 апреля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что закон об ужесточении мобилизации на Украине уничтожил права украинцев.

Ранее сообщалось, что украинские военные опасаются обрушения фронта уже этим летом.

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