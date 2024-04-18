На Украине ожидают мобилизации 10 тысяч осужденных

На Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко украинскому радио «Новое время».

«Я не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены», — сказал он.

Костенко отметил, что, по приблизительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут надеяться не больше, чем на 10 тысяч военнообязанных из числа осужденных. По его мнению, при нынешних потребностях армии в мобилизации — «это ничто».

Как именно будет происходить процесс привлечения осужденных в армию, депутат не уточнил. При этом он отметил, что такой опыт у Украины есть — в начале конфликта уже освобождали осужденных, участвовавших в боевых действиях.

В январе замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что Минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию тех, кто находится в заключении. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.