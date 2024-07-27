На Украине выступили против участия Чулпан Хаматовой в Венецианском фестивале

МИД Украины выступил против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в кинофестивале в Венеции. Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.

«Несмотря на то, что она уехала из России, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — заявили в МИД Украины.

Издание «РБК» обратилось к актрисе за комментарием, но пока не получило его.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал прокуратуру проверить актрису Чулпан Хаматову из-за ее критики специальной военной операции на Украине.

«В апреле 2022 года Чулпан Хаматова выступила в Риге у памятника Свободы на митинге «Русский голос против войны», целью которого было заявлено «осуждение российской агрессии против Украины и поддержка ее борьбы за суверенитет», — говорится в обращении Бородина.

Перед этим Хаматову уволили из Нового Рижского театра.

Ранее стало известно о карьере Чулпан Хаматовой за рубежом.