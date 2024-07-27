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В олимпийской деревне умер тренер сборной Самоа

Тренер сборной Самоа по боксу Элика умер в Олимпийской деревне

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IBA

Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика скончался в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Специалисту было 60 лет. Смерть наступила 26 июля, в день открытия летних Олимпийских игр. Медицинская бригада оказала экстренную помощь тренеру, однако спасти его не удалось. По предварительному расследованию, Элика умер естественной смертью.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее глава Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил главе МОК Томасу Баху, что обескуражен инцидентом на открытии Игр.

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