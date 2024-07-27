Власти Испании связались с фрегатом «Штандарт», который не пустили в ЕС. Об этом сообщил «РБК» командир фрегата Владимир Мартусь.

«Морские власти были на борту, выслушали наши доводы про необходимость захода в порт, но пока не разрешили, но и не запретили стоять на якоре», — рассказал Мартусь.

По словам командира судна, никакой определенности коммуникация не принесла.

Фрегат ходит под флагом островов Кука, однако его все равно не пустили в ЕС, считая российским.

До этого жители острова в Испании передали воду на «Штандарт», который не пустили в ЕС.

24 июля капитан «Штандарта» Владимир Мартусь заявил, что Испания отказалась впустить в свой порт Виго российский исторический фрегат. По его словам, по всем испанским портам было разослано уведомление о запрете «Штандарту» заходить в порты. Мартусь добавил, что фрегат встал на якорь в пятистах метрах от испанского побережья.

Ранее Испания не пустила российский исторический фрегат «Штандарт» в свой порт.