ВСУ попытались атаковать регионы России воздушными шарами

В течение ночи на четверг, 18 апреля, были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки по объектам на российской территории с применением в том числе малоразмерных воздушных шаров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Дежурные средства российских сил противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 дронов над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в сообщении.

Ночью в Белгороде объявлялась ракетная опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны успешно справилась с уничтожением 21 воздушной цели, приближавшейся к Белгороду.

Ранее стало известно, что российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).