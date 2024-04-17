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Генерал ВСУ заявил, что артиллерия ВС РФ работает круглые сутки в районе Часова Яра

Генерал Кривонос: артиллерия ВС РФ работает почти 24 часа в районе Часова Яра

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Администрация Президента Украины

Российская артиллерия работает почти круглые сутки в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике(ДНР). Об этом в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

«Русские активно используют и авиацию, и беспилотные летательные аппараты, их артиллерия работает практически 24 часа в сутки», — сказал он.

Отставной генерал назвал ситуацию для ВСУ «очень тяжелой». По его словам, украинские бойцы, прошедшие Артемовск и Авдеевку, говорят, что бои под этим населенным пунктом намного ожесточеннее. Вместе с тем Кривонос отметил, что ситуация для украинской армии вокруг Часова Яра катастрофическая. Он добавил, что военные ВСУ жалуются на нехватку людей и оружия.

15 апреля американский журнал Forbes писал, что оборона Часова Яра может значительно ослабнуть после отвода 67-й бригады Вооруженных сил Украины, составленной из членов бывшего «Добровольческого украинского корпуса», созданного в 2014 году боевиками «Правого сектора» (организация запрещена в России).

В этот же день польская газета Rzeczpospolita отметила, что Вооруженные силы России начнут продвигаться к Славянску и Краматорску после того, как возьмут Часов Яр на Донецком направлении фронта.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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