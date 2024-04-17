Военный эксперт объяснил стратегическое значение Красногоровки для ВС РФ

Взятие под контроль города Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР) будет иметь важное стратегическое значение для Вооруженных сил РФ. В частности, это позволит российским войскам выстроить более ровную линию обороны и создать предпосылки для дальнейшего продвижения на запад. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Несколько недель назад появились сообщения, что российским войскам удалось занять юго-восточную окраину города. Сейчас поступают сведения, что за последние дни наши продвинулись вдоль железной дороги и вышли к Красногоровскому огнеупорному заводу — наиболее укрепленному району населенного пункта», — рассказал Онуфриенко.

Он напомнил, что это вторая попытка штурма данного населенного пункта. По его словам, ВС РФ был учтен опыт предыдущего наступления, задействованы более мощные силы.

13 апреля Минобороны РФ сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных силы Украины (ВСУ) в районах Красногоровки и Антоновки.

До этого стало известно, что ВС РФ продвинулись северо-западнее Вербового в Запорожской области и взяли под контроль опорный пункт ВСУ.

Ранее ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Донецком направлении.