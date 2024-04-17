Марочко рассказал об украинских «спящих ячейках» в Харьковской области

Украинские спецслужбы готовят «спящие» террористические ячейки в Харьковской области, которые должны активизироваться в случае, если российские силы установят там свой контроль. Об этом рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, спецслужбы подбирают агентурную сеть из числа местных жителей.

Марочко уточнил, что в задачи этих «партизан» будет входить разведывательная и диверсионная деятельность, а также деятельность, направленная на дискредитацию российской армии и военно-политического руководства.

Кроме того, украинские спецслужбы создают на территориях Харьковской области небольшие схроны с оружием, боеприпасами и средствами связи.

Аналитик Джейкоб Паракилас в статье для Newsweek писал, что из-за близости к границе и слабости украинской армии Россия может взять Харьков за несколько месяцев. Автор отметил, что этот город имеет важное символическое значение, так как украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал его «одной из столиц» Украины.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по электроподстанции в Харьковской области.