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В США заявили, что расширяют и укрепляют системы ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

Салливан: США расширяют и укрепляют систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

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Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон после удара Ирана по Израилю ведет работу над расширением и укреплением систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) в ближневосточном регионе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

По словам Салливана, в дополнение к готовящимся со стороны США новым санкциям против Ирана Пентагон и Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) работают над тем, чтобы укрепить и расширить интегрированные ПРО и ПВО. Кроме того, усиливаются системы раннего предупреждения, расположенные на Ближнем Востоке. Все это, отметил Салливан, приведет дальнейшему снижению эффективности иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нынешний коллапс на Ближнем Востоке является следствием очередной провалившейся авантюры США.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.

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Удар Ирана по Израилю
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