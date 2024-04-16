На ЗАЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ

Российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию», — отмечается в публикации.

Согласно информации ведомства, в целях безопасности наблюдателей агентства по всему маршруту движения — от перехода разрушенного моста у села Каменское Запорожской области — с 7:00 до 19:00 мск действовал режим прекращения огня. Перед началом маршрута российские саперы проверили местность на предмет неразорвавшихся снарядов.

«В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача — наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС», — резюмировали в Минобороны.

До этого Небензя выразил благодарность от российской стороны руководству МАГАТЭ за оперативное и четкое осуждение прямых атак на Запорожскую АЭС.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС из-за провалов на фронте.