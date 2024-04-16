Во Франции допустили новый удар Украины по Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский может дать приказ о нанесении нового удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы привлечь внимание мирового сообщества к украинскому конфликту на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Сможет ли Зеленский, завидуя кризису на Ближнем Востоке, устроить огромную провокацию, чтобы вновь привлечь внимание к Украине?» — таким вопросом политик прокомментировал опасения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу возможной ядерной аварии на атомном объекте из-за участившихся ударов.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 8 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что впервые с ноября 2022 года агентство зарегистрировало сразу три попадания по конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС. 7 апреля трое сотрудников станции были ранены после удара по столовой, затем еще один беспилотник упал и сдетонировал в районе грузового порта АЭС, а потом дрон упал на купол шестого энергоблока.

Ранее Филиппо назвал приглашение РФ в Нормандию плохой новостью для Зеленского.