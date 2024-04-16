Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальный портал законопроектов Верховной рады Украины.

В карточке законопроекта на сайте рады отмечено, что документ «возвращен с подписью от президента».

В законную силу ужесточение мобилизации вступит через месяц.

До этого в Раде заявили, что закон о мобилизации разрушит экономику Украины, потому что обязывает работодателей обеспечивать ее.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские военные заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации.