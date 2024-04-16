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Добровольцев спецоперации и контрактников Росгвардии уравняли в выплатах

Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии

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Михаил Метцель/РИА Новости

Бойцов добровольческих формирований Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии), принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, уравняли в выплатах компенсации за ранение или по инвалидности со служащими в Росгвардии по контракту. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно распоряжению, в случае смерти военных их семьи также получат аналогичные выплаты.

В документе указывается, что они смогут претендовать на выплату ежемесячной материальной компенсации, страховых выплат, включение периодов работы в добровольческих формированиях в общий стаж, в том числе предоставляющий право на досрочный выход на пенсию и на повышенные доплаты к пенсиям по старости и инвалидности.

Данное постановление вступает в силу 16 апреля.

В марте Путин заявил, что сотрудники Росгвардии бесстрашно выполняют свой долг в Донбассе и Новороссии.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате заключившим контракт сотрудникам Росгвардии.

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